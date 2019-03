Dieser seltene Schnappschuss ist pünktlich zum Frühling nicht nur in warmer Umgebung entstanden, sondern hat auch auf die Fans in Deutschland sicher eine (herz)-erwärmende Wirkung! Zurzeit lässt sich das Model Bonnie Strange (32) auf der Balearen-Insel Ibiza die Sonne auf den Bauch scheinen – und das nicht etwa allein. Mit im Gepäck: Ihr entzückendes Töchterchen Goldie Venus und ihr Freund Boris Alexander Stein. Zu dritt posieren Bonnie und ihre Lieblinge nun für ein Familien-Selfie – Hut und Sonnenbrille inklusive!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige nun das besagte Pic, das unter strahlend blauem Himmel auf einer Terrasse entstanden ist und das sie lediglich als "Familie" betitelte. Bonnie fotografiert darauf und ihr Beau Boris zeigt sich in entspannter Haltung beim Sonnenbaden. Die Kleine hingegen, die in eine schicke cremefarbene Bluse gehüllt ist und deren Köpfchen von einem Hut bedeckt wird, beobachtet ganz interessiert, was ihre Mama da macht. Goldies Gesicht bekommen die Follower allerdings nach wie vor nicht zu sehen.

Bei den Fans ging das Foto durch die Decke und wurde innerhalb weniger Stunden bereits mehr als 28.000 Mal geklickt. Für das Trio regnete es außerdem massenweise Herz-Emojis. Ob Bonnie wohl künftig häufiger private Fotos von sich und ihrer Familie hochladen wird?

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange (l.) mit ihrem Freund Boris Alexander Stein und ihrer Tochter Goldie Venus

Instagram / bonniestrange Model Bonnie Strange, März 2019

Instagram / bonniestrange Goldie Venus Weilert im März 2019 auf Ibiza

