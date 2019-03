Ob er seine neue Flamme nun mit auf die Bühne nimmt? Im vergangenen Sommer erschien das letzte Album von Michael Wendler (46). Statt mit Musik sorgte der Sänger in den vergangenen Wochen hauptsächlich mit seiner Beziehung zu der 26 Jahre jüngeren Laura M. für Gesprächsstoff. Denn das Paar scheint einfach nicht genug voneinander zu bekommen und zeigt das auch öffentlich. Mit der Turtelei könnte nun jedoch vorerst Schluss sein: Noch in diesem Sommer soll Michaels neues Album erscheinen!

In einem Video auf Facebook verkündete der 46-Jährige die freudige Botschaft: "Nach der langen Pause geht es endlich wieder los. Ich bin zurück auf Mallorca." Am 1. Mai werde er bei einem Auftritt auf der spanischen Insel alle seine Hits performen. Für den Fall, dass seine Anhänger die Songs nach Michaels Auszeit vergessen haben, zählte er sie im Netz noch einmal auf. Außerdem werde er Lieder aus seinem neuen Album vorstellen, das in wenigen Monaten erscheinen soll.

Ob seine Laura auch bei dem Auftritt dabei sein wird? Seit sie die Schule abgebrochen hat, verbringt sie so viel Zeit wie möglich bei ihrem Schatz in Florida. Ende des Jahres möchte sie sogar zu ihm ziehen – das Visum dafür hat die 18-Jährige bereits.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura M. im März 2019

Anzeige

ActionPress Michael Wendler bei einem Auftritt im Megapark in Palma

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. in Florida, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de