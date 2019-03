Die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin Vanessa kann schlichtweg alles – aber das scheint nicht jedem zu Gefallen! Die 21-Jährige strotzt im TV vor Selbstbewusstsein: Jede Challenge, die die Model-Mama Heidi Klum (45) ihren Mädchen vorsetzt, scheint für sie ein Kinderspiel zu sein. Kein Wunder, immerhin hat Vanessa schon sehr viel Model-Erfahrung vorzuweisen. Und die Designer in der aktuellen Folge gaben ihr recht, insgesamt staubte sie zwei von fünf möglichen Jobs beim Casting-Marathon in Miami ab. Doch es hagelte auch ordentlich Kritik: Heidi geht ihr Höhenflug langsam aber sicher gegen den Strich!

Zuvor bekam Vanessa nur Lob von der Chef-Jurorin zu hören, das änderte sich am vergangenen Donnerstag. Nachdem sie ein Fotoshooting, bei dem das Mannequin mit polnischen Wurzeln beim Sprung von einem Dreimeterbrett posieren musste, nicht wie gewohnt perfekt ablieferte, gab es zum ersten Mal prominenten Gegenwind. Nach dem Entscheidungs-Walk sprach die 45-Jährige Klartext: "Gesunde Selbstwahrnehmung würde dir guttun. Ich finde es gut, dass du selbstsicher bist. Aber es funktioniert nicht immer, so gut zu sein, wie man sich das wünscht!"

Und auch ihre Konkurrentinnen finden es mittlerweile richtig, dass Vanessa für ihr Verhalten zur Rede gestellt wird. Im Show-Nachklapp bei red! war sich die Sendungs-Favoritin Sayana sicher: "Heidi hat es genervt, dass sich Vanessa in den Vordergrund spielt." Ihre TV-Kollegin Tatjana kann da nur beipflichten: "Sie läuft Gefahr, dass sie einen Höhenflug bekommt." Ob sich die gute Freundin von Ex-Kandidatin Enisa Bukvic Heids Worte zu Herzen nehmen wird? Gebt eure Meinung dazu in der Umfrage ab!

