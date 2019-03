Die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer durfte sich bei den Dreharbeiten zur Castingshow mächtig freuen: Der beinahe 28 Jahre ältere Verlobte der Blondine legte ihr gemeinsames Hochzeitsdatum fest – schon am 8. Juni will Thomas Behrend seiner Liebsten das Jawort geben. Im Gegensatz zur Bald-Braut sind jedoch ihre Eltern strikt gegen die Verbindung. Deshalb habe die 26-Jährige kaum noch Kontakt zu ihnen. Nun verriet Theresia, ob sie ihre Familie trotz der heftigen Meinungsverschiedenheit zur Trauung einladen wird!

Kurz nachdem die Hamburgerin von dem wichtigen Datum erfahren hatte, ging sie noch während der GNTM-Produktion mit ihrer Konkurrentin Tatjana Hochzeitskleider shoppen. Im Interview mit red! wurde sie schließlich gefragt, ob auch ihre Mutter und ihr Vater auf der Gästeliste stehen werden. "Sehr schwieriges Thema. Ich will meine Eltern auf jeden Fall einladen. Ich liebe meine Eltern. Und ich will, dass sie mich auch lieben, so wie ich bin", gestand sie plötzlich in Tränen aufgelöst im TV.

Was für ein immenses Problem Theresias Familie mit dem Altersunterschied zu ihrem 54-jährigen Freund hat, erklärte sie vor wenigen Wochen genauer: "Sie waren einfach überfordert, sind es bis heute noch in diesem Punkt, was ich sehr, sehr schade finde." Dabei stellte sich sogar heraus, dass sie Thomas noch nie kennengelernt hätten. Ob es zum ersten Treffen von den Schwiegereltern und Thomas beim Ringtausch kommen wird, ist derzeit noch unklar.

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2019

privat GNTM-Kandidatin Theresia mit ihrem Verlobten Thomas Behrend

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin 2019

