Wer ist der aktuelle Liebling der Let's Dance-Zuschauer und Promiflash-Leser? Am Freitagabend müssen die Kandidaten sich bereits in der zweiten Show vor den Juroren Joachim Llambi (54) und Co. beweisen. Aber auch die Fans haben in der Sendung ja ein Wörtchen mitzureden und dürfen am Ende wieder für ihren Favoriten anrufen – bisher standen Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30), Moderatorin Nazan Eckes (42) und Schauspieler Benjamin Piwko (38) ganz hoch im Kurs. Und auch bei uns habt ihr was zu sagen: Die Promiflash-Leser haben erneut für ihren "Let's Dance"-Spitzenreiter abgestimmt!

Die Umfrage, wen unsere Leser denn nach der ersten Show ganz vorne sehen, fiel ganz deutlich aus: Von 7.718 Umfrage-Teilnehmern (Stand 29.03.2019) stimmten insgesamt stolze 34 Prozent (2.664 Stimmen) für Benjamin – somit ist der gehörlose Schauspieler aktuell der Tänzer der Herzen und lässt seine Kontrahenten weit hinter sich! Den zweiten Platz ergatterte Komiker Oliver Pocher (41) mit 16 Prozent (1.284 Stimmen).

Die sonst so beliebte Evelyn ist mit ihrem dritten Platz ein kleines Stück nach unten gerutscht. Aber wer steht eigentlich an letzter Stelle? Obwohl Schauspielerin Barbara Becker (52) in der vergangenen Episode eine solide Leistung auf dem Parkett hinlegte, konnte sie bei den Promiflash-Lesern kaum punkten: Sie bekam lediglich 0,9 Prozent (72 Stimmen).

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de

Thomas Bur/ActionPress Benjamin Piwko bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow im März 2019

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher als Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Lukas Schulze/Getty Images Barbara Becker und Massimo Sinato bei "Let's Dance" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de