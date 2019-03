Was für eine schöne werdende Mama! Erst im Februar hatte Gemma Atkinson (34) die süße Bombe platzen lassen: Sie erwartet Nachwuchs. Ihr kleines Wunder ist für die ehemalige "Emmerdale"-Darstellerin und ihren Freund Gorka Marquez ein absolutes Wunschkind. Gemeinsam mit ihrem Traummann verbrachte die Schauspielerin nun ihren letzten Liebesurlaub zu zweit – auf Teneriffa. Im knappen Bikini zeigte Gemma dabei ihren Mega-Babybauch umgeben von kühlem Nass!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 34-Jährige einen Schnappschuss, der sie beim Verlassen eines Pools zeigt. "Das nächste Mal, wenn wir Urlaub machen, sind wir zu dritt", kommentierte die aufgeregte Bald-Mutter das Foto – und postete außerdem noch ein Pic von Gorka. Die Bildunterschrift rückte angesichts ihrer kugelrunden Mitte allerdings beinahe in den Hintergrund: Der Zweiteiler setzte ihren Babybauch gekonnt in Szene. Lange kann es nicht mehr dauern, bis Gemma ihren Spross endlich im Arm halten kann. Wann genau es allerdings so weit ist, hat die Britin bisher nicht verraten.

Erst vor Kurzem machte sie deutlich: Sie fühlt sich wie "Superwoman"! Zu einer Collage – auf der sie ihr Aussehen vor und während der Schwangerschaft vergleicht – schrieb Gemma, dass sie einfach nur glücklich und stolz auf ihren Körper sei. "Ich habe ein Leben in mir, das bereit ist, bald bei uns zu sein. Die kleinen Tritte und die Drehungen sind einfach wunderbar", freute sie sich.

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson auf dem Teide im März 2019

Instagram / glouiseatkinson Gorka Marquez im März 2019

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez im September 2018

