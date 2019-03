Amors Pfeil hatte bei Tina Ruland (52) direkt ins Schwarze getroffen – neun Jahre später soll die Schauspielerin wieder Single sein. Auf einer Aftershowparty lernte sie ihren späteren Lebensgefährten Claus G. Öldorp kennen. Zwischen Tina und Claus stimmte die Chemie auf Anhieb, die "Manta, Manta"-Darstellerin und der Unternehmer wurden ein Paar – offenbar bis jetzt. Tina und Claus haben sich allem Anschein nach getrennt!

"Als ich ihn das erste Mal sah, wusste ich, dass ich mit ihm mein Leben verbringen würde", schwärmte die 52-Jährige 2013 in einem Interview mit Bild. Nun sollen Tina und Claus getrennte Wege gehen: Wie Bild am Sonntag von einem Insider erfahren haben will, ist zwischen dem TV-Star und seinem langjährigen Partner alles aus. Angeblich hatten die beiden unterschiedliche Ansichten vom Leben. Tina selbst hat die Trennung auf Anfrage der Zeitung allerdings noch nicht bestätigt.

Für ihre Freunde und Bekannten sei ihr Liebesaus total überraschend gekommen. Am schwersten könnte es jedoch für ihren gemeinsamen Sohn Vidal zu verkraften sein – und auch Tinas Sohn Jahvis aus einer früheren Partnerschaft habe sich sehr gut mit Claus verstanden.

Christian Marquardt/Getty Images Schauspielerin Tina Ruland

Anzeige

Getty Images Claus G. Öldorp und Tina Ruland im Oktober 2013

Anzeige

Getty Images Tina Ruland und ihr Partner Claus, Leipzig 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de