Mit dieser Reaktion hat wohl kaum jemand gerechnet! Seit einiger Zeit halten sich die Gerüchte, dass die Ehe von US-Talkmasterin Wendy Williams (54) und Kevin Hunter in einer Krise steckt. Kevin soll seine Gattin nicht nur mehrfach betrogen, sondern nun auch noch ein Kind mit einer seiner Affären bekommen haben. Doch anstatt ihrem Mann nach seinen ganzen Fehltritten einfach den Laufpass zu geben, hält sie weiterhin zu ihm – und zeigt nun als Beweis voller Stolz ihren Ehering!

Wie TMZ berichtet, wurde die 54-Jährige am Mittwoch beim Verlassen eines Pilates-Studios in New York von wartenden Paparazzi auf die Fremdgeh- und Babygerüchte ihres Ehemannes angesprochen. Wendy habe daraufhin geantwortet, dass sie auf dem Weg zu einer Signaturstunde für ihr Buch sei und dass es ihr gut gehe. Über ihren Gatten Kevin oder dessen angebliche Affäre verlor sie jedoch kein Wort, stattdessen zeigte sie den Fotografen voller Freude ihren Ehering.

Kevin arbeite laut Insidern auch nach wie vor am Set von Wendys Talkshow. Dort seien die beiden auch abseits der Kameras immer wieder zusammen gesehen worden. Überrascht es euch, dass sie sich trotz des Skandals weiterhin zu ihm bekennt? Stimmt ab!

Splash News Wendy Williams und Kevin Hunter

WENN Kevin Hunter und Wendy Williams

Nicholas Hunt/Getty Images Talkshow-Moderatorin Wendy Williams

