Arbeit und Beziehung sollte man trennen, oder? Eva Mendes (45) scheint davon überhaupt nichts zu halten. Ihren Partner Ryan Gosling (38) lernte sie 2011 am Filmset von "The Place Beyond the Pines" kennen und lieben. Im Jahr 2014 brachte sie ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, 2016 folgte Baby Nummer zwei. Nach ihrer Elternauszeit verriet Eva nun: Wenn sie die Möglichkeit hätte, würde sie immer wieder mit Ryan zusammenarbeiten!

"Ich freue mich darauf, wieder zu arbeiten. Es ist nur nicht so, als würde ich mich darum reißen, wieder irgendeinen Film zu machen. Es muss eben etwas ganz Besonderes sein", verriet die 45-Jährige im Interview mit Extra. Ryan sei die einzige Person, für die sie sich momentan wieder in Dreharbeiten stürzen würde. Wenn ein Filmangebot mit ihrem Schatz ins Haus flattern würde, würde sie keine Sekunde zögern und es annehmen!

Doch nicht nur vor der Kamera, sondern im Privaten ziehen Eva und Ryan an einem Strang: Das Paar ziehe seine Töchter prinzipiell gemeinsam auf. Eva würde sich aber als den strengeren Elternteil bezeichnen: "Ich bin streng in Bezug auf das, was sie essen, und was sie tragen, und wann sie ins Bett gehen”, so die Schauspielerin weiter.

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige

Dave Allocca/ Startraks Photo / action press Eva Mendes und Ryan Gosling in NYC

Anzeige

Würdet ihr gerne mehr über die Beziehung von Eva und Ryan erfahren? Ja, unbedingt! Nein, muss nicht Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de