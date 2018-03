Oha, die Stars und Sternchen waren im Jahr 2016 in puncto Nachwuchs sehr aktiv. Zahlreiche süße Wonneproppen durften begrüßt werden. Auf die schönsten Baby-Highlights hat Promiflash zurückgeschaut.

Vor allem die Hollywood-Stars haben für ordentlich Promi-Nachwuchs gesorgt: Ryan Gosling (36) und Eva Mendes (42) bekamen im April ihre zweite Tochter: Amada Lee Gosling. Doch auch sein Namensvetter Ryan Reynolds (40) und seine bezaubernde Ehefrau Blake Lively (29) durften sich über weiblichen Familienzuwachs freuen. Im September kam James' (2) Schwesterchen zu Welt. Vor Kurzem beglückten die vier die Fans mit ihrem ersten Familienauftritt und verrieten jetzt auch endlich den Namen der kleinen: Ines.

Doch auch die deutschen Stars waren fleißig und der Klapperstorch schaute bei einigen Promis vorbei: TV-Beauty Tanja Tischewitsch (27), Model Sara Kulka (26), Ex-DSDS-Sternchen Oksana Kolenitchenko (29), Schauspieler Daniel Brühl (38), Moderatorin Nazan Eckes (40), Model Monica Ivancan (39) und Schauspielerin Laura Osswald (34) durften sich über Nachwuchs freuen.

Am 30. November begrüßten Mila Kunis (33) und Ashton Kutcher (38) ihren ersten Sohn, Dimitri Portwood Kutcher. Weniger Monate zuvor, am 4. August, wurden Megan Fox (30) und Brian Austin Green (43) ebenfalls Eltern eines Jungen. Der schnucklige Journey River ist nicht nur das dritte gemeinsame Kind der Hollywood-Stars, sondern er rettet Mama und Papa sogar die Ehe.

Für royalen Zuwachs waren 2016 die schwedischen Royals verantwortlich: Am 2. März erblickte Prinz Oscar das Licht der Welt. Knapp einen Monat später machte sein Cousin Alexander Schwedens Oberhaupt Silvia von Schweden (73) zur fünffachen Oma.

Für die medial wohl am größten inszenierte Geburt waren Blac Chyna (28) und Rob Kardashian (29) verantwortlich. Bis in den Kreißsaal nahmen die Reality-Stars die Öffentlichkeit mit. Am 10. November war es dann soweit: Dream Renée wurde Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans.

Und auch die Sport-Stars sorgten für freudige Baby-News: Schwimmer Michael Phelps (31) hat mit Baby Boomer den Olympischen Spiele in Brasilien den Niedlichkeitsfaktor verliehen und auch Boxer Arthur Abraham (36) darf sich seit dem 25. September über seinen ersten Sohn freuen. Doch vor allem die deutschen Fußballer waren sehr aktiv: Lukas Podolski (31), Toni Kroos (26) sowie Kevin Großkreutz (28) sind in diesem Jahr jeweils Papa einer Tochter geworden.

Auch für musikalischen Nachwuchs wurde gesorgt: Oscar-Preisträger John Legend (38), One Direction-Mitglied Louis Tomlinson (25) und Sängerin Alanis Morissette (42) schwelgen seit 2016 im Baby-Glück.

Splash News / AXELLE WOUSSEN/Bauergriffin.com Ryan Reynolds, Blake Lively und ihre Töchter in Hollywood

Instagram / the_native_tiger Megan Fox und ihr Baby Journey

Splash News Ashton Kutcher und Mila Kunis mit Tochter Wyatt in Kalifornien

Instagram / blacchyna Blac Chyna mit ihrer Tochter Dream

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, John Legend und Tochter Luna

Facebook / Lukas Podolski Lukas Podolski mit Tochter Maya

SIPA PRESS/ActionPress Prinzessin Victoria und Sohn Prinz Oscar bei der Taufe von Prinz Alexander

Facebook / Monica Ivancan Monica Ivancan mit ihrem Sohn Anton

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald mit Töchterchen Karline Ruby



