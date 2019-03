Was für ein Geständnis! Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt, hat mehrere Golden Globes und Oscars gewonnen. Sie spielt aber nicht nur Hauptrollen, sondern produziert auch Filme, engagiert sich darüber hinaus für Kinder- und Frauenrechte und managt so ganz nebenher noch ihre Familie. Nicole Kidman (51) hat viele Talente, doch eines kann sie sicher nicht dazu zählen: das Kochen!

Wie Nicole jetzt in einem Interview verriet, hat sie damit wenig am Hut. “Ich koche nicht, ich hasse es, das zu sagen”, gab sie in der australischen Frühstücksradioshow Jonesy & Amanda zu. Ein Grund, warum ihr das Kochlöffelschwingen nicht liegt: Sie habe es nie gelernt. “Ich mache ein gegrilltes Käsesandwich, aber das war’s dann auch schon. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich eine brillante Köchin wäre”, erklärte die Hollywood-Beauty weiter.

Doch auch wenn sie für ihre Familie nicht selbst die Schürze trägt, so kümmert sich die 51-Jährige rührend um sie. Zuletzt nahm sie sogar ihre Töchter Sunday Rose und Faith Margaret mit ans Set ihrer HBO-Miniserie “Undoing”. Dort durften die Mädchen nicht nur ihrer berühmten Mama beim Schauspielen zuschauen, sondern auch selbst als Komparsen vor die Kamera treten.

Drew Altizer/WENN.com Nicole Kidman in San Francisco

Getty Images Nicole Kidman im Januar 2019

LRNYC / MEGA Nicole Kidman mit ihrer Tochter Sunday Rose am Set von "The Undoing"

