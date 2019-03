Justine Heindle ist wieder über beide Ohren verliebt! Im vergangenen Jahr trennten sich die Brünette und DSDS-Star Joey Heindle (25) bereits nach nur einem Jahr Ehe. Die beiden scheinen aber längst über ihre gescheiterte Beziehung hinweg. Nachdem sich der Sänger Anfang des Jahres mit seiner neuen Flamme Ramona Elsener zeigte, zog auch Justine kürzlich nach: Die Wahl-Mallorquinerin verriet, dass sie bereits seit Weihnachten wieder in festen Händen ist. Jetzt gibt Justine preis, wie sie ihren Daniel kennengelernt hat!

Im Gespräch mit RTL meint sie: "Wir kennen uns schon acht Jahre. Wir haben damals zusammengearbeitet – ich hab ihn damals nach Mallorca geholt." Sie sei dankbar, dass sich Daniel damals dazu entschieden habe, ein Leben auf der Sonneninsel zu führen. Er habe ihr über die schwere Zeit nach Joey hinweggeholfen. "Ich war komplett alleine hier", sagt Justine. Seit Anfang des Jahres würden die beiden Turteltauben sogar zusammen wohnen.

"Das war aber nicht so, dass wir gleich in eine Beziehung gehüpft sind", erklärt Justine. Sie hätten sich erst mal eine Zeit lang kennengelernt. Was sie an Daniel besonders liebe: "Er ist ein erwachsener Mann. Wir streiten uns nicht wegen jeder Kleinigkeit, wie es oft mit Joey war."

Instagram / justineheindle Justine Heindle im Januar 2019

Instagram / justineheindle Justine Heindle im März 2019

Instagram / justineheindle Justine Heindle im Februar 2019

