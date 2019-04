Dieser Hollywood-Hottie sorgt für Schmacht-Alarm bei seinen weiblichen Co-Stars! Im vergangenen Jahr war der Marvel-Hit "Black Panther" ein echter Erfolg an den Kinokassen. Der Streifen wurde sogar für sieben Oscars nominiert. Hauptdarsteller Chadwick Boseman (41) konnte nicht nur die Zuschauer und Kritiker von sich überzeugen: Er bringt auch die Herzen zweier Promi-Ladys zum Schmelzen. Lupita Nyong’o und Gwyneth Paltrow (46) schwärmten jetzt von Chadwick!

Lupita stattete der Schauspielerin einen Besuch ab und plauderte mit ihr in Gwyneths Podcast "goop" laut Just Jared auch über ihren gemeinsamen "Avengers: Endgame"-Kollegen. "Lass’ uns darüber reden, wie heiß Chadwick eigentlich ist", scherzte die 46-Jährige und bekam darauf von Lupita eine prompte Antwort: "Ja, ist er." Dabei beließen es die beiden aber nicht. "Ich habe ‘Avengers 4’ gedreht und so habe ich ihn getroffen und ich konnte mich in seiner Nähe nicht konzentrieren", witzelte Gwyneth weiter. Darauf erwiderte ihre Freundin: "Wir beide, Schatz."

Im kommenden Marvel-Streifen wird die Unternehmerin zwar noch zu sehen sein – doch danach müssen die Fans wahrscheinlich auf Gwyneth verzichten. Nach über zehn Jahren als Pepper Potts will die Blondine diese Rolle an den Nagel hängen. "Ich bin ein bisschen zu alt, um jetzt nicht in einem Anzug zu stecken, mit allem, was dazugehört", sagte sie dazu im Variety-Interview.

Getty Images Chadwick Boseman bei den Screen Actors Guild Awards 2019

Getty Images Lupita Nyong'o bei der Premiere von "US" im März 2019

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Glaad Media Awards im März 2019

