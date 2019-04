Kylie Jenner (21) beherrscht wieder die Schlagzeilen! Zum einen hatte ihre ehemals beste Freundin Jordyn Woods (21) eine Affäre mit Tristan Thompson (28), dem Baby Daddy von Kylies Schwester Khloe Kardashian (34). Ein schwerer Vertrauensbruch – nicht nur für Khloe, sondern auch gegenüber Kylie. Zum anderen aber auch, weil sie vom Forbes Magazine zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten gekürt wurde. Doch nun gibt die Unternehmerin zu, dass sie das gar nicht allein geschafft hat.

"Ich kann nicht sagen, dass ich das allein geschafft habe", erzählt die 21-jährige Mutter der New-York Times-Autorin Amy Chozick. Die Forbes-Schlagzeile um die Kosmetik-Ikone löste hitzige Diskussionen zum Thema "Selfmade" aus. Auch Kylie weiß: "Wenn sie sich nur auf das Geld beziehen, technisch gesehen stimmt es. Ich habe kein Geld geerbt. Aber ich hatte viel Hilfe und eine riesige Plattform." Die Kurven-Queen war erst 15, als Momager Kris Jenner (63) ihr unter die Arme griff und ihre Idee, passenden Lipgloss und Lipliner als Kombi zu verkaufen, eintragen ließ.

Natürlich nutzt der Keeping up with the Kardashians-Star nicht nur seine Influencer-Power, sondern auch sein Mitwirken bei besagter Realityshow, um die Produkte bekannt zu machen. "Ja, ein riesiger Teil meines Business findet auf Social Media statt. Trotzdem ist es wichtig, sich auch private Momente zu gönnen", erläutert Kylie ihr Erfolgsrezept.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2019

Getty Images Kris und Kylie Jenner in Los Angeles

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

