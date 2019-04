Sorgt sich Salvatore Vassallo so gar nicht um seine Beziehung? Bei Temptation Island wagen er und seine Partnerin Christina Dimitriou gerade den ultimativen Treuetest. Die beiden leben in unterschiedlichen Villen und sind von zahlreichen flirtwilligen Singles umgeben. Schon vor einigen Tagen musste Salvatore in einem Video mit ansehen, wie gut sich seine Freundin mit dem Kandidaten James Jennings versteht. Nun wurde ihm in einem Zusammenschnitt erneut gezeigt, wie vertraut die beiden miteinander umgehen. Doch den Essener lässt das völlig kalt!

In der aktuellen "Temptation Island"-Folge bekam Salvatore ein heikles Gespräch zwischen Christina und James zu Gesicht. "Im Endeffekt verarscht er dich ja. Er weiß: Okay, ich kann es machen, die verzeiht mir ja eh wieder – scheiß drauf", kritisierte der Barkeeper Christinas Partnerschaft mit Salva. Ganz offensichtlich wollte der 23-Jährige die Blondine davon überzeugen, dass er der bessere Mann an ihrer Seite wäre. Doch Salvatore fühlte sich von dieser Taktik überhaupt nicht bedroht. Im Gegenteil, er ermutigte seinen Gegner sogar noch! "James merkt, wie sehr sie mich liebt. Aber er weiß, wann und wie er ran muss. Das ist gefährlich an diesem Mann! Er soll auf jeden Fall Gas geben! Wenn er meint, dass er es schaffen kann, dann soll er es machen. Ob ich will oder nicht, das wird sowieso passieren", erklärte der 25-Jährige völlig entspannt.

Seine Partnerin zeigte sich hingegen deutlich eifersüchtiger: Christina war überhaupt nicht erfreut darüber, dass Salvatore schon wieder ein Date mit Anastasiya Avilova (30) hatte. Sie musste zum wiederholten Male mit ansehen, wie sehr sich der Muskelmann zu dem Playmate hingezogen fühlt. "Mich hat schon gestört, dass er gesagt hat, sie ist eine sehr attraktive Frau. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen: Wo ist sie denn attraktiv? Ich finde das ganz schlimm", gab sie verletzt zu.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Instagram / salvatore_officiall "Temptation Island"-Kandidat Salvatore Vassallo

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, "Temptation Island"-Kandidat 2019

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, bekannt aus "Temptation Island"

