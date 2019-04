Prominente Aufpasserin für North West (5)! Die Kleine ist der ganze Stolz ihrer berühmten Mama Kim Kardashian (38) – und ihrer niedlichen Prinzessin möchte die Reality-Queen einfach jeden Wunsch erfüllen. Dafür legt sich die Unternehmerin ordentlich ins Zeug. Statt den Nachmittag mit einer gewöhnlichen Nanny zu verbringen, durfte North jetzt eine besondere Person besuchen: Teenie-Star Jojo Siwa passte auf die Fünfjährige auf!

Auf ihrem Instagram-Account teile Jojo einen Schnappschuss von sich und dem Mutter-Tochter-Duo: "Ich hatte so viel Spaß, mit North und Kim zu drehen. Ernsthaft, North ist so bezaubernd und Kim ist einer der süßesten Menschen überhaupt." Den ganzen Besuch der Mini-Kardashian präsentierte die Sängerin ihren Fans auch in einem YouTube-Video: Die 15-Jährige zeigte Kims Töchterchen unter anderem ihr Haus, zockte mit ihr an einem Spielautomaten und veranstaltete mit ihr eine kleine Tanzparty. North scheint der Ausflug gefallen zu haben. In ihrer Story postete Dreifach-Mama Kim ein Foto von ihrer Ältesten mit Jojo und schrieb dazu: "Träume sind wahr geworden!"

Während die Kardashians ein großer Fan von Jojo sind und diese auch in der aktuellen Keeping up with the Kardashians-Staffel zu sehen sein soll, stichelte ein Promi in der Vergangenheit bereits öfter gegen die YouTuberin. Justin Bieber (25) hatte nicht nur Jojos Auto, das sie stolz im Netz präsentierte, mit den Worten "Verbrenne es!" kommentiert, sondern auch ihr aktuelles Buch.

