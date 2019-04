Die britischen Royals haben es tatsächlich getan! Anders als in Deutschland feiern die Briten Muttertag drei Wochen vor Ostersonntag: In diesem Jahr fiel dieser besondere Feiertag auf den 31. März 2019. Während die Royals beim Leben dieser Tradition grundsätzlich mit gutem Beispiel vorangehen, hinkten sie bislang in Sachen Social Media noch etwas hinterher. In diesem Jahr sollte sich das aber ändern – die britische Königsfamilie postete gleich vier Fotos zum Muttertag!

Auf ihrem offiziellen Twitter-Account veröffentlichten die Royals zum britischen Muttertag eine Collage, bestehend aus Schwarz-Weiß-Bildern. "Diese Fotos zeigen Queen Elizabeth II. mit jedem ihrer Kinder", erklärte die Königsfamilie die Auswahl der Schnappschüsse. So umfasst die Bilderstrecke also insgesamt vier Fotos, welche die Queen (92) jeweils mit Prinz Charles (70), Prinzessin Anne (68), Prinz Andrew (59) und Prinz Edward (55) zeigen. Nach Angaben der Königsfamilie stammen die Aufnahmen aus einem Zeitraum zwischen 1950 und 1965.

Die britische Königsfamilie hatte bereits im vergangenen Jahr ein Muttertags-Posting in den sozialen Medien abgesetzt. Damals handelte es sich aber bloß um ein einzelnes Foto. Ob die Royals im nächsten Jahr erneut eins draufsetzen und gleich ein ganzes Fotoalbum posten werden?

Getty Images Prinz Charles im März 2019 in Havanna

Getty Images Prinzessin Anne im August 2018 in Cowes

Getty Images Prinz Andrew im Juni 2014 in Wolfsburg

Getty Images Prinz Edward im März 2014 in London



