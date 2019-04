Vom Teenieschwarm zum erwachsenen Schauspieler: Zac Efron (31) hat den Absprung geschafft und ist längst mehr als der süße Disney-Typ. Auch körperlich erinnert mittlerweile nichts mehr an den schmächtigen Jungen aus High School Musical-Zeiten. Auf seinem Social-Media-Kanal zeigt Zac immer wieder, wie durchtrainiert sein Body ist und wie gern er Zeit in der Natur verbringt. Darum soll es nun auch in seinem neuen Projekt gehen: Zac wird zum YouTube-Star!

Gemeinsam mit seinem Bruder Dylan (27) hat Zac den Videoblog "Off the Grid with Dylan and Zac" ins Leben gerufen: "Outdoor und Abenteuer mit meinem besten Freund und Bruder, Dylan. Begleitet uns dabei, wie wir die Welt bereisen und unsere Komfortzonen verlassen", lautet die Beschreibung der Videos. Darin zu sehen: Die Efron-Brüder, die mit Freunden am Ufer des Lake Mojave in Arizona campen. "Ich glaube, eine der coolsten Sachen, die ich machen kann, solange ich hier auf dem Planeten Erde bin, ist rauszukommen und die Welt zu entdecken", erklärt der Schauspieler begeistert. In dem ersten Clip zeigt sich Zac dann auch als echter Outdoor-Adventure-Typ: Klippenspringen, Wakeboarden und natürlich auch das tägliche Fitnesstraining mit Steinbrocken.

Dylan resümiert am Ende der Aufnahmen, worum es ihnen bei ihren Trips geht: "Die Insiderwitze, die Kameradschaft: Deswegen sind wir zum Lake Mojave gekommen, um Erinnerungen zu schaffen. Durch Reisen und Erfahrungen wachsen wir." Er genieße es jedes Mal aufs Neue, mit seinem Bruder zu reisen. Er bemerke dabei stets, dass ihre Bindung mit jedem Ausflug intensiver wird.

