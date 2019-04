Louis Tomlinson (27) traf vor wenigen Wochen ein schwerer Schicksalsschlag: Völlig überraschend verstarb die Schwester des One Direction-Stars, Félicité Tomlinson (✝18), nach einem Herzinfarkt – und das nur knapp zwei Jahre, nachdem die Mutter der beiden an Leukämie gestorben war. Bis heute hält die Familie die Erinnerung an die 18-jährige "Fizzy" und Mama Johannah Deakin hoch. Zum Muttertag gedachte Daisy Tomlinson ihrer Mom mit rührenden Worten.

Während der Ehrentag in Deutschland erst am 12. Mai begangen wird, feierten die Briten ihn bereits am Sonntag. Die 15-jährige Daisy widmete ihrer Mama eine Instagram-Story, in der sie Foto-Erinnerungen an Johannah teilt. "Schönen Muttertag an meine beste Freundin im Himmel. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke. Ich liebe dich bis zu den Sternen, Schöne", schrieb die Nachwuchs-Influencerin dazu. Johannah war im Dezember 2016 ihrer schweren Krankheit erlegen – damit ist es nun das dritte Mal, dass ihre Kinder den Muttertag ohne sie erleben.

Am 25. März hätte die siebenfache Mutter ihren 46. Geburtstag gefeiert. An diesem besonderen Datum setzte Tochter Lottie Tomlinson (20) ebenfalls einen rührenden Post ab. "Alles Gute zum Geburtstag an meine großartige Mama. Es ist dein dritter Geburtstag ohne dich hier, nur dass du dieses Mal unsere fabelhafte Fizzy bei dir zum Feiern hast. Ich hoffe, ihr beiden habt eine tolle Zeit", schrieb sie.

Instagram / the.daisytomlinson Daisy Tomlinson, Schwester von Louis Tomlinson

Anzeige

Instagram / mrsjohannahdeakin Louis Tomlinson mit seiner Mutter Johannah Deakin

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Félicité und Lottie Tomlinson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de