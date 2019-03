Erst vor wenigen Wochen verkündete Ariana Grande (25): Sie geht wieder auf große Welttournee! Für ein besonderes Event in Manchester wird die Sängerin ihre “Sweetener World Tour” allerdings kurz unterbrechen: Sie ist Headliner bei einem “LGBTQ+”-Event, das im August stattfinden soll. Vielen stößt das allerdings sauer auf: Sie fragten sich, ob Ari als heterosexuelle Künstlerin überhaupt die Richtige für die Veranstaltung ist. Ihren Kritikern wollte sie nun im Netz offenbar den Wind aus den Segeln nehmen.

Auf Twitter meldete sich Ari zu Wort und erklärte, wie wichtig ihr der geplante Auftritt sei. “Die LGBTQ-Community war schon immer sehr besonders für mich und hat mich meine ganze Karriere lang unterstützt”, schrieb 25-Jährige. Die Beziehung, die sie zu ihren Fans und Freunden aus dieser Gemeinschaft habe, mache sie sehr glücklich. “Ich möchte diese Community feiern und supporten, unabhängig von meiner Identität oder wie Leute mich benennen”, stellte Ariana klar. Sie sei immer stolz darauf, mit LGBTQ-Künstlern aufzutreten. Die Tweets wurden mittlerweile allerdings wieder gelöscht.

Außerdem betonte Ari in den Beiträgen noch, wie wichtig es ihr sei, in Manchester aufzutreten. Vor rund zwei Jahren war es bei einem ihrer Konzerte in der Stadt zu einem erschütternden Terroranschlag gekommen. Ariana hatte nur wenige Tage später mit ihrem selbstorganisierten “One Love Manchester”-Benefizkonzert ihre Solidarität mit den Opfern und ihren Hinterblieben gezeigt.

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt 2018

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ariana Grande beim iHeartRadio Wango Tango 2018 in Los Angeles

