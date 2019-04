Ihre beiden Kinder unterstützen sie! Mit Kerstin Ott (37) nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal ein Promi bei Let's Dance teil, der mit einer gleichgeschlechtlichen Tanzpartnerin übers Parkett schwebt. Obwohl sie in der vergangenen Woche von der Jury nur 10 Punkte bekommen hatte, riefen die Zuschauer fleißig für die Sängerin an und schickten sie eine Runde weiter. Im Gespräch mit Promiflash erzählt die "Die immer lacht"-Interpretin nun, wie ihre Kids die Jury-Bewertung finden!

Die Sprösslinge, die ihre Frau Karolina Köppen aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte, fiebern Woche für Woche mit der 37-Jährigen mit. Gegenüber Promiflash verrät sie: "Sie sind unabhängig von der Punktzahl sehr stolz auf mich, weil die auch wissen, was es für eine Herausforderung ist, hier überhaupt auf der Tanzfläche zu sein." Der Nachwuchs freue sich, die Reise mit Kerstin zusammen machen zu können – unabhängig von den Punkten, betont sie.

Die besagte Reise scheint auch noch lange nicht zu Ende zu sein – obwohl die Musikerin die Jury-Mitglieder Jorge Gonzalez (51), Motsi Mabuse (37) und Joachim Llambi (54) bisher nicht überzeugen konnte. Bei den Zuschauern hat sie dagegen die Nase vorn: Bereits vor Showbeginn war Kerstin auf Platz eins der Google-Suchanfragen.

Getty Images Regina Luca und Kerstin Ott bei "Let's Dance"

Getty Images Kerstin Ott und Regina Luca bei "Let's Dance" 2019

ActionPress Kerstin Ott mit Ehefrau Karolina Köppen beim Echo 2018

