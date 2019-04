Vor rund einer Woche trat Nicolas Cage (55) in Las Vegas spontan vor den Traualtar: Während der Zeremonie sollen er und seine Braut Erika Koike jedoch stark alkoholisiert gewesen sein. Deshalb entschied sich Nicolas nach nur vier Tagen dazu, die Ehe annullieren zu lassen. Neben seiner Trunkenheit führte der "Ghost Rider"-Darsteller aber einen weiteren Grund an: Erika wurde bereits mehrfach straffällig!

Wie The Blast nun berichtet, hat die Make-up-Künstlerin in der Tat ein langes Vorstrafenregister vorzuweisen. 2008 und 2011 wurde sie wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Beim zweiten Mal blieb es allerdings nicht bei Bewährung und Sozialstunden – Erika bekam fünf Tage Gefängnis und ein intensives Anti-Alkohol-Programm aufgebrummt. Nachdem sie vergangenes Jahr wieder betrunken am Steuer erwischt worden war, plädierte sie beim Gerichtstermin vor wenigen Tagen auf nicht schuldig. Doch auch vor gewalttätigen Übergriffen scheint sie nicht zurückzuschrecken: 2006 wurde sie wegen häuslicher Gewalt gegenüber ihrem damaligen Ehemann festgenommen, von dem sie sich gerade scheiden ließ. Allerdings kam es aufgrund mangelnder Beweise nie zu einem Prozess.

Vorwürfe der häuslichen Gewalt sind auch für den Hollywood-Star nichts Neues: Im vergangenen Oktober beschuldigte seine Ex-Freundin Vickie Park ihn, sie geschlagen zu haben. Seine Ex-Frau Alice soll sie darüber hinaus schikaniert haben. "Völlig absurd", äußerten sich Nicolas und Alice in einem offiziellen Statement zu den Vorwürfen.

Getty Images Nicolas Cage, Hollywood-Star

Atlantic Images/ MEGA Schauspieler Nicolas Cage

Getty Images Nicolas und Alice Cage in Venedig, 2013

