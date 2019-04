Jessica Simpson (38) hat momentan alle Hände voll zu tun! Erst vor wenigen Tagen ist die Sängerin zum dritten Mal Mama geworden. Stolz verkündete sie auf ihren Social-Media-Profilen, dass ihre Tochter gesund und munter am 19. März das Licht der Welt erblickt hat. Seit der Geburt des Wonneproppens haben sich ihre Prioritäten etwas verschoben, wie Jessica mit einem ehrlichen, und vor allem humorvollen Post beweist.

Auf ihrem Instagram-Account hält die Neu-Mami ihre Fans auch weiterhin auf den neuesten Stand und gibt private Einblicke preis. Jetzt steht das Thema "Milch abpumpen" auf dem Programm – passend dazu teilt sie einen Schnappschuss einer kleinen Flasche, die fast bis oben hin mit Milch gefüllt ist. Stolz schreibt der Witzbold dazu: "So fühlt sich Erfolg an." Als wäre das noch nicht genug, versieht sie den Kommentar abschließend mit einem Kuh-Emoji. Das Foto kommt bei der Community richtig gut an – die 38-Jährige wird prompt mit zahlreichem positiven Feedback überhäuft.

Doch Scherzkeks Jessica schlug einen Tag zuvor auch ernsthafte Töne an. In einem Beitrag erklärte sie, dass ein Kaiserschnitt für eine Frau kein Zuckerschlecken sei und dass man sich zu Hause erst einmal von den Strapazen der Operationen erholen müsse – was mit drei Kids oftmals eine Herausforderung sei.

Splash News Jessica Simpson in Los Angeles

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson präsentiert ihre Muttermilch

Anzeige

jessicasimpson / Instagram Jessica Simpson, Eric Johnson, Maxwell Drew Johnson und Ace Knute Johnson, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de