Wer hat bei diesem (Tanz-)Paar wohl die Hosen an? Bei der großen Kennenlern-Show von der diesjährigen Staffel Let's Dance hätte sich Ulknudel Evelyn Burdecki (30) wirklich nicht mehr über ihre Zuteilung zu Tanzprofi Evgeny Vinokurov freuen können. Bei der Dschungelcamp-Siegerin von 2019 und dem Ex von Profitänzerin Christina Luft (29) klickte es von Anfang an. Aber hat der Tanzlehrer seine prominente Schülerin wohl auch während der Proben unter Kontrolle?

Auf dem jüngsten Upload auf Evelyns Instagram-Account hat Evgeny sie immerhin schon mal auf den Schultern – aber sie zieht in wiederum an den Haaren! Also, wer hat hier wohl wirklich das sagen? "Hier sieht es aus, als hätte ich meinen lieben Evgeny voll im Griff! Nur weit gefehlt, im Griff hat er wohl mich! Mal schmeißt er mich nach links, mal nach rechts, mal nach hinten, mal nach vorn, mal nach oben und nach unten! Das nennt man dann wohl Führungsqualitäten", verkündet die Blondine in der Bildunterschrift.

Obwohl die Beziehung zwischen den Parkett-Partnern immer wieder zwischen Krieg und Liebe schwankt, gibt Evelyn im Tanzstudio wirklich alles! "Ich streng mich aber wirklich an, damit ich endlich wieder ich sein kann", erklärt die 30-Jährige. Na, wenn das bei ihren Fans nicht Vorfreude auf eine Performance mit Evelyn-typischem Pepp weckt!

Instagram / evgenyvinokurov Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

