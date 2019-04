Evelyn Burdecki (30) konnte bei Let's Dance noch nicht so richtig überzeugen! Für ihren Cha-Cha-Cha kassierte sie vor zwei Wochen heftige Kritik von Joachim Llambi (54): Der Juror bezeichnete ihre Performance als billig. Deshalb wollte sich die Blondine am Freitag bei ihrem Slowfox von einer ganz anderen Seite zeigen. Doch auch dieses Mal bekam sie für ihren Auftritt nur magere 13 Punkte. Im Promiflash-Interview äußerte sie deshalb echte Zweifel an ihrer Tanzshow-Teilnahme!

Evelyn präsentierte sich dieses Mal als echte Lady: Sie schlüpfte nicht nur in ein elegantes Kleid, sondern setzte auch auf ein natürliches Make-up. Dafür verzichtete die TV-Beauty sogar auf ihren knallroten Lippenstift, der in den vergangenen Jahren zu ihrem Markenzeichen geworden war. Aber selbst mit ihrem neuen Look konnte die 30-Jährige die Jury nicht von sich überzeugen. Darüber hinaus war sie selbst unzufrieden mit ihrer Performance: "Ich habe mich schon ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich mich so nicht kenne. Und dann hatte ich da noch den Llambi sitzen, der mich letzte Woche so hart kritisiert hat – und dann wurde ich komplett leise", haderte sie im Promiflash-Interview mit sich selbst.

Doch trotz dieser Zweifel möchte Evelyn nicht aufgeben. Für die kommende Show hat sie sich fest vorgenommen, sich nicht mehr zu verbiegen. "Nächste Woche versuche ich wieder, ich selber zu bleiben – und da ist mir alles egal. Auch wenn ich falle! Ich versuche, die Angst und die Aufregung wegzubekommen", steckte sie sich hohe Ziele.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

