So geht Größe zeigen! Demi Lovato (26) hat mit nur 26 Jahren bereits einige Dramen erlebt: Drogen, Überdosis, Entziehungskur, Gewichtsab- und -zunahme. Gerade ihr Body hat der Musikerin vor Kurzem pikante Headlines beschert. So hatte ein Journalist über ihre "prallere Figur" geschrieben, worüber sich die Sängerin im Netz ärgerte. Ihre wütende Message: Sie sei mehr als nur ihr Gewicht! Nun reagierte der Redakteur – und entschuldigte sich bei der Chartstürmerin.

"Es tut mir wirklich aufrichtig leid", schrieb Fabio Magnacavallo in einer persönlichen Nachricht an Demi. Die Sängerin hatte einen Screenshot ihres Gesprächs in ihrer Instagram-Story gepostet. "Du bist ein echtes Talent und dein Körper ist nicht alles, was du bist. Das habe ich jetzt gelernt", hatte der Journalist die Sängerin außerdem wissen lassen. Demi nahm seine Entschuldigung an und forderte ihre Fans dazu auf, von nun an nett zu ihm zu sein: "Ich schätze euren Support, aber er hat seine Lektion gelernt, und wir reagieren nie mit Hass, sondern nur mit Liebe."

Demi krempelt ihr Leben gerade gehörig um. Nach einer Überdosis Drogen im Sommer 2018, einem Krankenhausaufenthalt und einem Entzug beginnt sie nun einen neuen Lebensabschnitt in einer Wohnung. Sie ist von ihrer Villa in ein Apartment in einen modernen Bezirk von Los Angeles gezogen. Dort soll sie im 22. Stock wohnen und direkt auf die berühmten Hollywood Hills schauen können.

MEGA Demi Lovato in Los Angeles

Instagram / ddlovato Demi Lovato im März 2019

Kevin Winter/Getty Images Demi Lovato bei den Billboard Music Awards 2018

