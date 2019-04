Jasmin Wagner (38) alias Blümchen ist zurück! Nachdem die Sängerin vor einiger Zeit ihr Comeback angekündigt hatte, stand sie am 30. März 2019 zum ersten Mal nach ihrer Schaffenspause wieder auf der Bühne. Auf einem 90er-Jahre-Festival in Gelsenkirchen begeisterte sie das Publikum mit ihren alten Hits wie "Boomerang" und "Herz an Herz". Ob Blümchen bald auch neue Songs veröffentlichen wird?

Im Interview mit Gala auf ihre musikalischen Pläne angesprochen, antwortete Jasmin: "Es kommen viele Ideen auf mich zu. Ich sammle diese jetzt und werde dann einfach schauen." Vorerst sei sie allerdings mit einem Theaterstück auf Tournee und dadurch ziemlich ausgelastet. "Wenn dann wieder etwas Luft zum Atmen ist, schaue ich im nächsten Schritt, was ich mir vorstellen könnte", sagte die 38-Jährige.

Wie würden sich die neuen Blümchen-Songs wohl anhören? "Es kann alles passieren", meinte Jasmin. Grundsätzlich werde sie wohl dem Sound der 90er – der sie vor über 20 Jahren zum Teenie-Star gemacht hatte – treu bleiben.

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im März 2019

Getty Images Jasmin Wagner im Oktober 2018 in Hamburg

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im April 2019

