Wie denkt Ex-Kandidat René im Nachhinein über seine Zeit bei The Biggest Loser? Auch der Bremer gehörte zu den diesjährigen Teilnehmern der beliebten Abspeck-Show. Mit Hilfe von knallharten Fitness-Profis und einem straffen Trainingsprogramm schuftete er in der Sendung für sein Traumgewicht. Doch da bei dem 36-Jährigen im Vergleich zu seinen Kontrahenten nicht genug Kilos purzelten, musste er "The Biggest Loser" in der vorletzten Folge verlassen. Bereut René seine Teilnahme mittlerweile?

Nein – wie er im Promiflash-Interview verriet, denn er habe eine Menge aus der Sendung mitnehmen können: "Durch 'The Biggest Loser' habe ich gelernt, dass man weit über seine Grenzen hinauswachsen kann. Ich habe auch vieles in Sachen Ernährung gelernt, das mein Essverhalten total verändert hat", erklärte René und offenbarte weiter: "Bevor ich ins 'The Biggest Loser'-Camp kam, habe ich gesagt, dass ich es für meine Töchter tue. Doch währenddessen habe ich gemerkt, dass es genau das Richtige war, um mein Leben zu ändern."

Wie sieht es nun mit Renés Zielen nach dem Abnehm-Format aus? "Zwei Dinge stehen für mich nach 'The Biggest Loser' im Vordergrund: Für ein besseres Lebensgefühl weiter an meiner Fitness zu arbeiten und mein neues Leben zu genießen", erzählte der Basecap-Träger. Wart ihr überrascht, als René nach Hause fahren musste? Stimmt ab!

„The Biggest Loser“ – immer sonntags, um 17:45 Uhr in SAT.1

