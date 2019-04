Wie geht es Carmen Geiss (53)? Das TV-Gesicht hatte vor Kurzem einen folgenschweren Unfall: Auf ihren High Heels stürzte sie eine Treppe hinunter. Die Diagnose: ein gebrochener Mittelfuß und eine angeknackste Ferse. Um das wieder richten zu lassen, musste sich die Ehefrau von Robert Geiss (55) einer Operation unterziehen. Wenige Tage nach ihrem Krankenhausaufenthalt meldet sich Carmen jetzt zu ihrem Gesundheitszustand zu Wort.

Carmen postete einen kurzen Clip auf Instagram: Im lässigen, roten Trainingsanzug stützt sich die Blondine auf ihre Krücken, um ihren eingegipsten Fuß nicht zu belasten. Sie sei gerade "auf dem Sprung", um ihre Blutwerte nach dem Eingriff kontrollieren zu lassen. "Ich bin natürlich mit meinem Bein schon wieder einigermaßen fit. Hab' auch gelernt mit diesen Stöcken zu gehen", teilt sie ihren Fans mit und hebt zur Verdeutlichung eine der Krücken hoch in die Luft. Natürlich werde sie ihre Follower auch weiterhin über ihre Genesung auf dem Laufenden halten.

Doch nicht nur in der Zeit vor und nach dem Eingriff waren Carmens Fans immer dabei – auch während der OP postete sie Aufnahmen! Diese enthüllen mehr, als so mancher vielleicht sehen wollte: Der Fuß der dreifachen Mama ist chirurgisch geöffnet und es werden eingesetzte Schrauben an der Bruchstelle sichtbar.

Instagram / carmegeiss_1965 Carmen Geiss, TV-Star

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im Flugzeug

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss nach ihrer Fuß-OP, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de