Aus der Traum von der eigenen Beach-Bar? Eigentlich hatte Daniela Katzenbergers (32) Mutter Iris Klein (51) doch schon so lange der Eröffnung ihrer eigenen Kneipe entgegengefiebert. Vor drei Tagen war es dann endlich so weit: Ihre Bar "Evergreen" öffnete seine Tore zum allerersten Mal und neben 400 Gästen schauten sogar deutsche Stars vorbei. Umso überraschender kommt nun diese Nachricht: Iris steigt aus dem Unternehmen wieder aus!

Wie Bild von Insidern erfuhr, soll die TV-Bekanntheit fest entschlossen sein, sich von dem Lokal

zurückzuziehen. Noch diesen Donnerstag, und damit nur wenige Tage nach dem Opening am 30. März, soll das Ende ihrer Karriere als Bar-Inhaberin schriftlich besiegelt werden. Grund für den Ausstieg sollen "Überwerfungen unter den Gesellschaftern" sein. Dabei hatte genau dieses Verhältnis der Wahl-Mallorquinerin schon von Anfang an Sorgen bereitet: "Solange die zwischenmenschlichen Beziehungen der Gesellschafter funktionieren, ist alles gut. Ich befürchte aber, das wird nicht leicht", hatte Iris dem Blatt bereits am Samstag verraten.

Aktuell halte die 51-Jährige noch 25 Prozent der Gesellschaften. Allerdings hatte sie sich schon nach der großen Bar-Einweihung am Ballermann verdächtig zurückgezogen und sich vor Ort nicht mehr blicken lassen. Auf ihren Social-Media-Accounts wurden Bilder der Gaststätte sogar bereits entfernt. Nach der Auflösung des Vertrages sollen die verbliebenen Gesellschafterinnen Nadescha Leitze und Jasmin Reinemuth die Bar weiterführen.

Instagram / iris_klein_mama Peter und Iris Klein

Anzeige

Iris Klein Nadescha Leitze und Iris Klein vor der Eröffnung ihrer Beach Bar EverGreen, 2019

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Justine Heindle, Iris Klein und Nadescha Leitze

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de