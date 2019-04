Ist der Name etwa doch außergewöhnlicher als gedacht? Lange hatten Bibi (26) und Julian Claßen (25) ihre Fans auf die Folter gespannt – doch nun ist der Name endlich kein Geheimnis mehr! Überraschend gab das Paar nun bekannt, wie ihr kleiner Sohn heißt. Der Knirps hört auf den zuckersüßen Namen Lio: Ein Name, der in Deutschland überraschenderweise gar nicht mal so oft vorkommt!

Schon vor der Geburt hatten die Turteltauben verraten, dass sie den Namen vom Amt haben absegnen lassen müssen – und das, obwohl dieser gar nicht so ungewöhnlich klingt. Den Grund erklärte Julian jetzt in einem brandneuen Video auf YouTube: "Wir mussten ihn trotzdem beantragen, weil er nicht 'Leo' geschrieben wird, sondern mit 'i' anstatt 'e'." Und tatsächlich ist diese Schreibweise in der Bundesrepublik nicht sonderlich geläufig. "Dann kam ein Schreiben, wie oft es diesen Namen gab: seit der Geschichte der Namensauflistung 72 Mal in Deutschland", erzählte der Papa stolz.

Wie die Social-Media-Stars auf den Namen gekommen waren, verrieten sie ebenfalls. "Irgendwann sind wir so eine Namensliste im Internet durchgegangen, wir haben alles durchgelesen und dann waren wir bei Lio, haben gestoppt, haben uns beide angeguckt und haben gesagt: 'Das ist der Name'", plauderte Bibi im Clip über beide Ohren strahlend außerdem aus.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Baby, März 2019

Anzeige

YouTube / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTuber

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace YouTuberin Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de