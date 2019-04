Übt Prinz Harry (34) schon für den Fall, dass sein Nachwuchs Ballettunterricht haben will? In wenigen Wochen werden er und seine Frau Herzogin Meghan (37) zum ersten Mal Eltern. Während die werdende Mama möglicherweise in diesen Tagen den einen oder anderen Geburtsvorbereitungskurs besucht, machte der einstige Party-Prinz in einer Kinder-Tanzstunde am Mittwoch eine mehr oder minder gute Figur – womit er nicht nur bei den Eltern für strahlende Gesichter sorgte!

Bei einer Veranstaltung der YMCA-Stiftung, die sich für die mentale Gesundheit junger Menschen einsetzt, bewies Harry in London Rhythmusgefühl und Balance. Jedenfalls gab er sein Bestes: "Du hast gewackelt", amüsierte sich laut People eines der Kinder, nachdem der 34-Jährige versuchte hatte, auf einem Bein zu stehen. Die Jüngsten waren vom Auftritt des Duke of Sussex hellauf begeistert.

Vor Kurzem hatte Harry schon während seiner Marokko-Reise mit Meghan demonstriert, dass er ein echtes Händchen für Kids hat. Wie die Zeitung Mirror berichtete, nahm sich das Paar trotz Terminstress vor allem für die kleinsten Fans vor Ort ganz viel Zeit.

Getty Images Prinz Harry beim Ballett, April 2019

Getty Images Prinz Harry in einer Ballettstunde, April 2019

Getty Images Prinz Harry bei einem öffentlichen Termin, April 2019

ZUMA PRESS., Action Press Rayhana und Rainia Minejem mit Herzogin Meghan und Prinz Harry



