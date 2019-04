Paris Jackson (21) ließ ihren Ehrentag entspannt angehen! Zuletzt hatte die Tochter des verstorbenen Popstars Michael Jackson (✝50) mit eher beunruhigenden News auf sich aufmerksam gemacht: Angeblich soll sie vor ein paar Wochen einen Selbstmordversuch unternommen haben, was Paris selbst jedoch vehement abstritt. Am 3. April feierte sie nun ihren 21. Geburtstag – und von Kummer war da jedenfalls keine Spur: Um den Eintritt ins Erwachsenen-Dasein standesgemäß einzuläuten, genehmigte sich das Model einen dicken Joint – und präsentierte sich damit im Netz.

Paris scheint ihren B-Day ganz besonders genossen zu haben. "Geburtstage sind gut für dich", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und fügte augenzwinkernd hinzu: "Statistiken zeigen, dass die Menschen, die am meisten Geburtstage haben, auch am längsten leben." Außerdem im Video zu sehen: Paris' Freund Gabriel Glenn, dem sie am Ende noch einen dicken Rauch-Schmatzer aufdrückte.

Die süße Liebeserklärung von Gabriel dürfte wohl der krönende Abschluss für Paris' Ehrentag gewesen sein: Ihr Freund teilte auf seinem Insta-Profil eine Reihe von Fotos, die ihn und das Geburtstagskind total verliebt miteinander zeigen. Dazu schrieb der Musiker folgende schwärmerische Zeilen: "Meine Sonne geht auf und geht mit dir unter. Du bist mein Mond, mein Ein und Alles. Es ist für mir die größte Ehre, mit dir mein Herz, meine Seele, meine Träume und mein Bett zu teilen."

Getty Images Paris Jackson und Gabriel Glenn bei der Premiere von "The Dirt" im März 2019

Anzeige

Instagram / sonwhiskee Paris Jackson und Gabriel Glenn

Anzeige

Instagram / sonwhiskee Gabriel Glenn und Paris Jackson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de