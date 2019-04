Es gibt eigentlich Dinge, über die nicht gescherzt werden sollte. Doch die fünfjährige North West (5), Tochter von Reality-TV-Star Kim Kardashian (38) und Rapper Kanye West (41), hat offenbar einen doch eher ungewöhnlichen Humor, besonders für ihr zartes Alter. Das beweist jedenfalls der Aprilscherz von Kims Ältester, mit dem sie ihrem Vater einen ziemlichen Schrecken versetzte und ihn gehörig auf den Arm nahm.

In einem Interview mit der US-amerikanischen Elle erzählte Kim von dem Aprilscherz ihrer Tochter: "Sie brachte Ketchup in mein Badezimmer und bettelte mich an, ihn auf mir verteilen zu dürfen, dass es aussähe wie in einem schlechten Gruselfilm." Die baldige Vierfach-Mama sollte sich anschließend hinlegen. "Ich dachte, sie würde nur spielen, dass sie möglicherweise sagen würde, ich hätte mich verletzt." Tatsächlich aber wies North ihren dreijährigen Bruder Saint an zu weinen und zu schreien: "Mommy ist tot!" Daraufhin kam Kanye nach oben gerannt und fand das Ganze offenbar gar nicht lustig. "Kids, das ist nicht lustig. Das ist kein guter Streich", soll er geschimpft haben.

Kim stimmte ihrem Mann zu, jedoch konnte sie sich eine gewisse Anerkennung nicht verkneifen: "Es beeindruckte mich schon ein wenig, dass sie das alles zusammen planten, so gut miteinander zurechtkamen und als Team so viel Spaß hatten", gestand die 38-Jährige.

Splash News North West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder

Instagram / kimkardashian Saint West, North West, Kanye West, Kim Kardashian und Chicago West

