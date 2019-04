Kim Kardashian (38) ist bekanntlich immer für eine Überraschung gut! Nun macht die berühmte Reality-Queen aber nicht mit freizügigen Bildern, skurrilen Outfits oder etwa einer neuen Geschäftsidee Schlagzeilen, sondern mit dem Thema für ihre baldige Babyshower. Im Hause Kardashian-West steht nämlich Nachwuchs Nummer vier bevor. Und den will die Ehefrau von Kanye West (41) auf eine sehr spezielle Art und Weise feiern.

Scheint so, als würde Kim die Ruhe vor dem Sturm genießen wollen, bevor mit dem Neugeborenen, das eine Leihmutter zur Welt bringt, wieder schlaflose Nächte und Windeln wechseln auf der Agenda stehen. “Weil ich so panisch bin, will ich dieses Jahr einfach eine zenmäßige Babyshower mit CBD-Motto”, verriet die 38-Jährige im Gespräch mit E! News. “Ich will einfach Massagen, ich will eine Teezeremonie mit Kristallen machen und wir werden uns bei dieser Babyshower auch einen Drink gönnen – wir sind nicht schwanger”, erklärte sie weiter.

Ein Cannabis-Thema für eine Babyparty? Kim ist jedenfalls nicht der einzige CBD-Fan. Der nicht psychoaktive Bestandteil von Hanf, auch Cannabidiol genannt, erlebt spätestens seit der Legalisierung von Marihuana in Kalifornien einen großen Hype. CBD soll unter anderem entzündungshemmend und Angst lösend wirken.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder

Anzeige

Splash News North West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de