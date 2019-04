Bibi Claßens (26) Fans waren ganz dicht dran! Am Donnerstag erlösten die YouTuberin und ihr Mann Julian (25) ihre Follower endlich von dem monatelangen Rätselraten: Sie verrieten, dass ihr Söhnchen Lio heißt! Bis dahin wurde im Netz heiß diskutiert, welchen Namen der Kleine wohl bekommen hat. Dabei standen so ungewöhnliche Kreationen wie Montiamus, Bibert und Kleven zur Debatte. Mit einem Vorschlag lagen die Follower aber sogar fast richtig: Bibis Fans hatten immer wieder über den Namen Leo spekuliert!

Um nur einen Buchstaben lagen sie also daneben. Aber wie kommt es, dass sie fast richtig geraten hätten? Ein Zufall: Am dem Tag, an dem der kleine Lio zur Welt kam, entdeckten die Fans auf der Webseite eines Kölner Krankenhauses auch einen Jungen namens Leo – und schon machte das Gerücht die Runde. Und tatsächlich hätte Lio auch ein Leo werden können. Seine Eltern hatten diesen Namen ebenfalls in die engere Auswahl gezogen. "Leo fanden wir schon sehr, sehr schön aber wir dachten, noch so einen kleinen Klick und dann haben wir's", meinte Julian in einem YouTube-Video.

Allerdings lagen die Fans nicht nur mit Leo fast goldrichtig. Bei den Promiflash-Lesern stand auch ein möglicher Lino Claßen zur Debatte – wieder hatten sich die Anhänger der YouTube-Stars nur um einen Buchstaben vertan. Welcher Name gefällt euch besser? Stimmt ab!

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai, März 2019

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und ihr Sohn Lio

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihrem Kind

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de