Ihr Traum vom Modeln ist geplatzt! Langsam wird die Luft richtig dünn bei Germany's next Topmodel: Nur noch in wenigen Damen sieht Heidi Klum (45) genügend Star-Potenzial. Justine konnte die Model-Mama in der vergangenen Folge nicht mehr von sich überzeugen. Dem Wochen-Motto "Entertainment" wurde die zurückhaltende Blondine nicht gerecht – laut Heidi sei sie einfach zu unscheinbar. Nun äußerte sich Justine erstmals zu ihrem Rauswurf so kurz vor den Top 10!

Im Interview mit ProSieben kullerten die Tränen und die Enttäuschung stand der 20-Jährigen ins Gesicht geschrieben. "Ich finde es auf jeden Fall schade", schluchzte Justine. "Ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass ich jetzt rausfliege." Heidis Entscheidung treffe sie daher umso mehr.

Was die angehende Bankkauffrau außerdem wütend macht: Sie ist fest davon überzeugt, dass andere Mädchen, die es in die nächste Runde schafften, die Sache nicht ernst genug nehmen würden. "Mich regt es halt auf, dass hier viele Mädels sind, die vor der Kamera eine Show spielen oder die von Anfang an gesagt haben: 'Ich will gar nicht ins Finale'", machte sie ihrem Ärger Luft. Diese Kandidatinnen nähmen anderen, die mit dem Herzen dabei sind, schlichtweg den Platz weg.

Getty Images Heidi Klum im März 2019

Instagram / justinekli GNTM-Kandidatin Justine

Instagram / justinekli Justine vor dem GNTM-Umstyling

