Wie steht es wirklich um Costa Cordalis (74)' Gesundheit? In den letzten Wochen waren um den Schlagersänger vor allem besorgniserregende Nachrichten im Umlauf: Im März hatte der Vater von Lucas Cordalis (51) einen Schwächeanfall erlitten, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Obwohl der Musiker eigentlich als erholt und entlassen gilt, wirkt er auf einem neuen Schnappschuss wieder sehr geschwächt!

In der Instagram-Story seiner Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) ist der 74-Jährige zwar nicht vollständig zu sehen – das, was man sieht, könnte seine Fans allerdings auf ein Neues beunruhigen. Das Bild zeigt Costa im Bett, vorsorglich in eine Decke gewickelt und mit tatkräftigem Beistand an seiner Seite. Sein Sohn Lucas hält behutsam seine Hand, allerdings trägt auch er kein Lächeln im Gesicht – etwa, weil es seinem Vater tatsächlich wieder schlechter geht? Ob das Foto Costa erneut im Krankenhaus ablichtet, ist nicht bekannt. Fest steht aber: Der TV-Star hat sich offensichtlich noch immer nicht vollständig erholt!

Einige Tage bevor diese Aufnahme veröffentlicht wurde, hatte ein anderes Foto für Aufsehen gesorgt: Obwohl der Post die Cordalis-Männer lächelnd in der Sonne zeigte, fanden Fans, dass Costa abgemagert und kraftlos aussah. "Ich bin erschrocken, wie schlecht Costa aussieht. Gezeichnet... und mitgenommen. Es tut mir sehr leid und hoffe, dass er wieder fitter wird", lautete ein Kommentar eines besorgten Followers.

Getty Images Costa Cordalis 2007 in Berlin

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Costa und Lucas Cordalis

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und sein Vater Costa, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de