Ihre Liebe ist Geschichte! Im Juli vergangenen Jahres krönten Dani Dyer und Jack Fincham ihre Love Island-Teilnahme nicht nur mit ihrem Sieg, die Reality-Sternchen gingen auch als Pärchen aus der Kuppelshow hervor. Doch die Harmonie war schnell am Ende. Es folgte eine turbulente On-Off-Beziehung, die unter anderem unter Jacks wilden Koks-Partys litt. Nun ist alles endgültig aus und vorbei: Der TV-Hottie gab die Trennung von seiner einstigen Mrs. Right bekannt!

"Es gibt keinen einfachen Weg, das zu sagen, und es wird keine einfache Zeit, aber ich und Dani sind nicht mehr in einer Beziehung", offenbarte Jack in seiner Instagram-Story. Er und Dani würden immer für den anderen sorgen und Liebe empfinden: "Ich wünsche ihr nichts außer Glück." Der Brite betonte, dass er und seine Ex "unglaubliche Erinnerungen" teilen würden, aber auch einiges durchgemacht hätten. "Manchmal sollen Dinge einfach nicht sein und wir haben es wirklich versucht, damit es klappt, aber leider hat es das nicht und so ist das Leben", schrieb er.

Dani äußerte sich bisher noch nicht zu dem Liebesaus. Die Influencerin promotet stattdessen gerade ihr erstes Buch auf ihrem Social-Media-Kanal. Noch vor einigen Wochen hatte Dani im Cosmopolitan-Interview über ihre Nachwuchspläne geplaudert und stellte klar: Ein Kind mit Jack schließe sie nicht aus, sie wolle allerdings erst Karriere machen. Die Gründe für die Trennung sind bisher nicht bekannt.

Getty Images Jack Fincham und Dani Dyer im Oktober 2018 auf einer Party

