Germany's next Topmodel-Kandidatin Cäcilia wird nachgesagt, viel Ähnlichkeit mit Supermodel Kendall Jenner (23) zu haben. Ob ihr diese äußerlichen Gemeinsamkeiten in der beliebten Model-Castingshow wohl von Vorteil sein werden? Den Sieg und die damit verbundene Prämie in Höhe von 100.000 Euro könnte die Beauty scheinbar gut gebrauchen – in einem Interview gestand sie jetzt: Sie hat weder einen Job noch eine Wohnung und setzt alles auf GNTM.

Laut einer aktuellen Umfrage des Portals Vergleich.org liegt die 18-Jährige derzeit auf dem fünften Platz der beliebtesten Kandidatinnen aus der diesjährigen Staffel. Ob Cäcilia auch bei Heidi so hoch in der Gunst steht? Wichtig wäre es, denn gegenüber red offenbarte Cäcilia nun: "Ich bin momentan sozusagen obdachlos. Mir wurde meine Wohnung gekündigt, weil ich längere Zeit weg bin und meine Miete nicht mehr zahlen konnte." Auch ihre geplante Ausbildung zur Kinderpflegerin konnte sie nicht antreten und vertraut jetzt ganz auf den GNTM-Sieg: "Ich hoffe, dass es klappt und nicht alles umsonst war."

Doch auch wenn der Druck zu gewinnen für Cäcilia enorm hoch ist, bereut sie ihre Entscheidung, alles hinter sich gelassen zu haben, nicht: "Ich finde einfach, dass man jetzt schon so viel damit machen kann, deswegen bin ich jetzt auch schon sehr stolz darauf, dass ich es so weit geschafft habe." Was sagt ihr zum mutigen Schritt der Laufsteg-Beauty? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Girl Cäcilia

Anzeige

Instagram / caecilia.gntm.2019 Cäcilia, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Cäcilia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de