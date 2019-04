Heidi Klum (45) hatte am Donnerstag kein Foto für Kandidatin Justine! Der Traum von Germany's next Topmodel platzte für die 20-Jährige damit bereits in der neunten Folge – obwohl sie zuletzt noch als absolute Favoritin gehandelt wurde. Das Thema Entertainment, das in der vergangenen Woche im Mittelpunkt stand, verlangte der zurückhaltenden Blondine allerdings einiges ab: Sie konnte letztendlich weder als Schlangenbeschwörerin beim Shooting noch als Tänzerin in der Talent-Show überzeugen. Heidis Entscheidung findet das Nachwuchs-Model dennoch überraschend, wie sie gegenüber Promiflash zugab.

"Ich weiß, dass ich nicht die Schlechteste war und deswegen ist es natürlich schade, dass ich gehen musste", gestand Justine im Gespräch mit Promiflash. Entsprechend hart habe sie das Urteil von Jurorin Heidi getroffen. Tatsächlich wollte das Nachwuchsmodel zunächst gar nicht wahrhaben, dass sie wirklich gehen musste. Sie habe ihren Rauswurf erst verarbeiten müssen, könne Heidis Entscheidung aber akzeptieren und glaube auch, dass die Modelmama ihre Gründe gehabt haben wird. Ihre Zeit in der Casting-Show behalte Justine auf alle Fälle in schöner Erinnerung: "Ich hätte es auf ewig bereut, wenn ich mich nicht beworben hätte. Ich habe sehr viel dazu gelernt und tolle Leute kennengelernt", gibt sich die Bankkauffrau zuversichtlich.

Mit-Kandidatin Lena musste im Finale zusammen mit Justine um den Einzug in die nächste Runde bangen. Am Ende schaffte die 17-Jährige, die zu Beginn noch als Heidis Favoritin galt, jedoch knapp den Sprung in die kommende Woche. Woran es liegt, dass sie jetzt das Schlusslicht bildet? Lena selbst glaubt, dass das Umstyling schuld an ihrer mangelnden Leistung ist. "Auf einmal hab ich nur noch schlechte Kritik von Heidi bekommen und wusste auch selber nicht mehr, was ich machen soll", erklärte die Friseur-Auszubildende.

Instagram / justinekli GNTM-Kandidatin Justine

Getty Images Heidi Klum, 2018

Instagram / lenalswk Lena, GNTM-Kandidatin 2019

