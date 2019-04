Bei Vanessa Stanat läuft es gerade richtig rund! Auch wenn die Germany's next Topmodel-Kandidatin zurzeit mit einem Imageproblem zu kämpfen hat, konnte sie Modelmama Heidi Klum (45) bisher Woche für Woche von ihrem Potenzial überzeugen. Doch auch fernab des Laufstegs hat die 21-Jährige anscheinend eine wahre Glückssträhne: Seit genau vier Jahren führt sie eine glückliche Beziehung mit ihrem Freund Roman. Zum Jubiläum veröffentlichte Vanessa nun im Netz eine Mini-Bildergalerie – und diese hält ein paar süße Überraschungen bereit!

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty zum vierten Jahrestag ihrer Beziehung ein Foto, auf dem sie ihr Gesicht mit der Hand verdeckt. "Wische weiter, um meinen heutigen Gesichtsausdruck zu sehen", forderte sie die Netzgemeinde in der Bildunterschrift auf und belohnte sie – nach dem Klick – mit einem weiteren Schnappschuss: Dieser zeigt die Laufsteg-Schönheit zufrieden lächelnd. Die Mini-Galerie – in der noch zwei weitere Aufnahmen folgen – versah Vanessa mit ein paar Zeilen an ihren Verlobten Roman. Worum es sich bei diesen Worten wohl handelte?

Um eine zuckersüße Liebesbotschaft an ihren Schatz natürlich! "Du bist ein Mann voller Ehre und Stolz. Ein Gentleman. Ein Mann, der weiß, was er will", schwärmte sie im Posting zunächst und fügte schließlich hinzu: "Du bist mein Mann und du wirst mein Ehemann sein!" Ob bei der GNTM-Teilnehmerin also schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat im April 2019

