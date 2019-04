Krasse Aktion von Will Smith! Der Weltstar ist inzwischen 50 Jahre alt, doch zum alten Eisen gehört er anscheinend noch lange nicht – das bewies der Kinoheld nun eindrucksvoll am Set! Bei den Dreharbeiten zu seinem neuesten Action-Streifen "Bad Boys For Life" stellte er sich selbst auf eine waghalsige Probe: Will verordnete seinem Stunt-Double kurzerhand eine Pause – und führte eine gefährliche Film-Sequenz stattdessen lieber selbst aus!

Wie Daily Mail berichtet, handelte es sich bei der Szene konkret um einen Fight in Miami. Der Schauspieler habe dabei gegen einen Mann in voller Motorrad-Montur kämpfen müssen – und das auch noch auf einem Balkon! Nachdem der Superstar ein paar Schläge geblockt habe, habe er sich sein Gegenüber gepackt und ihn mit Wucht gegen die Hauswand geschlagen. Als sich der Drehpartner nach dem Ende der Szene den Kopf hielt, soll sich der 50-Jährige nach Angaben des Blattes direkt bei seinem Kollegen erkundigt haben, ob alles in Ordnung sei – der Kampf war schließlich nur Show!

Dass er heute überhaupt solch spektakulären Rollen ausfüllen darf, ist für den US-Amerikaner ein wahr gewordener Lebenstraum: Der Sohn eines Ingenieurs gab kürzlich zu, dass er bereits als junger Mann unbedingt der größte Filmstar der Welt habe werden wollen. Zumindest in die Top-Riege der Hollywoodstars hat er es definitiv geschafft!

MEGA Will Smith in einer Kampfszene zu "Bad Boys For Life"

MEGA Will Smith, Schauspieler

Everett Collection Martin Lawrence und Will Smith in "Bad Boys"

