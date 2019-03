Beim Thema Kindererziehung macht Will Smith (50) so schnell niemand etwas vor. Der Hollywoodstar hat selbst drei Kinder: seine Söhne Jaden (20) und Trey (26) sowie Tochter Willow (18). Nun kommen zwei weitere Kids hinzu, wenn auch nur auf der Leinwand: Will ist für die männliche Hauptrolle im Kinofilm "King Richard" geplant. Seine beiden Film-Töchter kennt dabei im realen Leben beinahe jeder ebenso gut wie den Schauspieler: Es sind die Tennis-Stars Serena (37) und Venus Williams (38).

Wie Deadline berichtet, erzählt der Film die Geschichte, wie der ambitionierte Vater Richard Williams seine Töchter schon ab einem Alter von vier Jahren auf ihre Tennis-Weltkarriere vorbereitete. Zwar spielte er selbst kein Tennis, entwickelte für seine Töchter jedoch einen 78-Seiten-Plan, der ihnen unter denkbar schlechten Bedingungen den Weg zum sportlichen Erfolg ebnen sollte. Das Skript stammt dem Bericht zufolge von Zach Baylin, der schon bei verschiedenen Produktionen als Autor künstlerisch mitgewirkt hatte, so unter anderem bei Steven Soderberghs (56) Thriller "Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen".

Serena und Venus Williams zählen heute zu den besten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Beide standen im Doppel und Einzel schon auf Rang 1 der Weltrangliste und haben zahlreiche Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Julian Finney/Getty Images Venus Williams und Serena Williams bei den US-Open 2018

Julian Finney/Getty Images Venus Williams, Vater Richard und Schwester Serena nach dem Wimbledon Finale 2012

Getty Images / Matthew Stockmann Serena Williams und ihr Vater und Coach Richard

