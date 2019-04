Nachwuchs bei Kim Kardashian (38)! Die Reality-Queen wird ein viertes Kind mit Ehemann Kanye West (41) bekommen, eine Leihmutter trägt das Baby aus. Die gesundheitlichen Risiken einer Schwangerschaft wären für die 38-Jährige zu hoch. Ein weiteres Kind bedeutet auch: North (5), Saint (3) und Chicago (1) bekommen ein neues Geschwisterchen, was für das Trio mit mehr Verantwortung einhergeht. Und Kim will sie nicht ins kalte Wasser schubsen – stattdessen bereitet sie ihre Kids eindringlich auf das neue Familienmitglied vor!

"Kim redet regelmäßig mit ihren Kindern darüber", verrät ein Vertrauter des Keeping up with the Kardashians-Stars im Hollywood Life-Interview. Sie und Kanye würden "alles tun, um ihre Kids auf die Ankunft des vierten Babys vorzubereiten". Besonders die Älteste der Geschwister würde sich dem Insider zufolge total über den Nachwuchs freuen: Die fünfjährige North "versteht es und ist aufgeregt, wieder eine große Schwester zu werden". Für Chicago und Saint könnte es jedoch ein Schock sein, wenn ihr neuer Bruder nach Hause kommt und auf einmal den Großteil der Aufmerksamkeit bekommt. Doch ihre Erstgeborene könne Kim dabei unterstützen: "North ist wirklich eine Hilfe für die Jüngeren – jetzt, da sie älter wird."

Kim und Kanye erwarten das Baby im Mai, Gerüchten zufolge soll es ein Junge werden. Einen Namen hätten die beiden jedoch noch nicht gefunden – offenbar ist es bei ihnen üblich, die Wahl erst in der Woche vor der Geburt oder am großen Tag selbst zu fällen.

