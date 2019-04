Der überraschende Tod von Avicii (✝28) ist beinahe schon ein Jahr her! Im April 2018 ging eine schockierende Nachricht um die ganze Welt: Der DJ wurde tot in seinem Hotelzimmer im Oman aufgefunden. Angeblich soll der Musikproduzent sich das Leben genommen haben. Mit seinen Songs begeisterte der Schwede zahllose Fans und feierte einen Erfolg nach dem anderen. Nun gibt es einen kleinen Trost für seine trauernden Bewunderer: Demnächst wird ein Album mit bisher unveröffentlichten Tracks von Avicii veröffentlicht!

Das gab seine Familie jetzt laut Mirror in einem offiziellen Statement bekannt. "Tim" wird die neue Platte heißen, die bereits am 6. Juni erscheinen soll – als Hommage an Aviciis bürgerlichen Namen Tim Bergling. Für ungeduldige Fans wird es sogar schon bald einen kleinen Vorgeschmack geben: Die enthaltene Single "SOS" soll bereits vorab am 10. April herauskommen! Die gesamten Einnahmen des Werks sollen dann in die kürzlich gegründete Tim Bergling-Stiftung fließen, die Organisationen unterstützt, die im Bereich von psychischen Erkrankungen und Selbstmordprävention tätig sind.

"Als Tim Bergling am 20. April 2018 verstorben ist, stand er kurz davor, ein neues Album fertigzustellen. Er hat eine riesige Sammlung an beinahe fertigen Songs [...] hinterlassen", hieß es in der Ankündigung. "Nach Tims Ableben hat seine Familie entschieden, seine übrige Musik nicht für sich zu behalten – sie will sie stattdessen mit seinen Fans auf der ganzen Welt teilen", lauteten die abschließenden Zeilen der Botschaft.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images DJ Avicii, 2013

Christopher Polk/Getty Images for MasterCard Avicii, Star-DJ

Kevin Winter/Getty Images Avicii



