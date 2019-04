Für Ulrike Frank (50) war die vergangene Let's Dance-Folge eine Herausforderung: Die Schauspielerin tanzte mit Robert Beitsch (27) einen heißen Tango – nachdem sie im Training unter so heftigen Rückenschmerzen gelitten hatte, dass sie sogar weinen musste! Mit 21 von 30 Punkten konnte die TV-Darstellerin mit ihrer Leistung echt zufrieden sein. Wie es ihr dabei gesundheitlich ging, erfuhr Promiflash vor Ort in Köln!

Nach Ende der Show erklärte die 50-Jährige, wie sie an ihre erfolgreiche Performance herangegangen sei. "Zum Glück ist das Schlimmste vorbei und wir haben das Tal durchschritten! Robert hat mir so eine tolle Choreografie auf den Leib geschneidert, dass ich mich hier voll reinwerfen konnte. Ich bin so froh, dass es funktioniert hat und wir die Leute begeistern konnten", sagte der GZSZ-Star gegenüber Promiflash. Dabei hätte der Auftritt dank ihrer schlimmen Schmerzen im Training mitunter ins Wasser fallen können.

Bei den Proben habe es einen Moment gegeben, in dem sie kurz dachte, es ginge nicht mehr weiter, gab Ulrike zu. "Es war ein bisschen schwierig für mich, weil ich mich dann über mich geärgert habe – und dann habe ich mich geärgert, dass ich mich geärgert hab' und so blockiert war", schilderte sie ihr Dilemma. Trainer Robert habe es dann allerdings geschafft, ihren Kopf freizukriegen und ihr neuen Mut zu geben.

