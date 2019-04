Am Samstag ist es endlich so weit: Die diesjährige DSDS-Staffel geht in die Mottoshows über! In dieser Folge müssen die zehn übrig gebliebenen Kandidaten sowohl die Jury als auch das Live-Publikum von ihrem Talent überzeugen – allerdings stehen nur acht Tickets für die nächste Runde zur Verfügung. Pop-Titan Dieter Bohlen (65) hat schon vor dem Spektakel eine klare Vorstellung davon, wer das Studio in Köln-Ossendorf so richtig rocken könnte!

Im Interview mit Bild verrät der Chef-Juror, welche Goldkehlchen zu seinen Favoriten zählen. "Erstens Taylor Luc Jacobs. [...] Ein Sänger mit einer besonderen Ausstrahlung und einer Stimme mit sehr großem Wiedererkennungswert. Er ist eine Story für die Tagebücher der Teenies." Was für ein Lob! Aber nicht nur der 23-Jährige kann sich über Dieters Anerkennung freuen: Auch für Straßenmusiker Nick Ferretti hat der 65-Jährige viel übrig – klar, immerhin hat er den Sänger mit der rauen Stimme höchstpersönlich zum Casting eingeladen! "Sowas hat’s noch nie bei DSDS in dieser Qualität gegeben. Er könnte morgen neben jedem Star auftreten und würde bestehen", ist sich die Modern Talking-Bekanntheit sicher.

Auf Dieters Platz drei schafft es Joana Kesenci, die er doch glatt mit Miley Cyrus (26) vergleicht! Instagram-Star Alicia-Awa Beissert singt sich auf Platz vier. Das Schlusslicht seiner Aufstellung bildet Davin Herbrüggen, über den Dieter ebenfalls nur positive Worte verliert: "Ein Kämpfer – und er wird weit kommen." Ob er wohl Recht hat?

TVNOW / Stefan Gregorowius Taylor Luc Jacobs, DSDS-Kandidat 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Joana Kesenci, DSDS-Kandidatin 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Alicia-Awa Beissert, DSDS-Kandidatin 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Davin Herbrüggen, DSDS-Kandidat 2019



