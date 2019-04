Da ist Felix van Deventer (22) plötzlich komplett abgeschrieben! Am Sonntagabend kommt es bei Das perfekte Promi-Dinner zu einem spannenden Wiedersehen. In einer Dschungelcamp-Spezial-Folge treffen Evelyn Burdecki (30), Sibylle Rauch (58), Gisele Oppermann (31) und Felix aufeinander und verwöhnen sich gegenseitig mit kulinarischen Köstlichkeiten. In diesem Rahmen lädt der GZSZ-Star seine Camp-Kumpels auch zu sich nach Hause ein – doch er wird ziemlich schnell zur Nebensache, als seine schwangere Freundin den Raum betritt!

RTL.de lieferte erste Ausschnitte der Koch-Show. In dem Video spielen allerdings nicht wirklich die Ex-Camper die Hauptrolle, sondern vielmehr Felix' Partnerin Antje. Sie will nur kurz mal nach dem Rechten sehen, doch wegen ihres Babybauchs stürmen prompt alle Gäste auf sie zu. Unter anderem Let's Dance-Kandidatin Evelyn möchte unbedingt wissen, wie es der werdenden Mama geht. "Bei mir ist alles super", erklärt die über beide Ohren strahlende Antje und gibt noch ein spannendes Baby-Detail preis. Das Töchterchen wird ein Sommerkind und soll im Juli zur Welt kommen – sie und der Bald-Papa seien schon ganz aufgeregt.

Ob das Paar wohl noch mehr verraten wird? Immerhin kann vor allem Felix sein Glück kaum für sich behalten. Schon Anfang des Jahres war es dem Schauspieler schwergefallen, die Schwangerschaft geheim zu halten – deshalb hatte er seine guten Vorsätze kurzerhand über Bord geworden und die Baby-Bombe frühzeitig im TV platzen lassen.

