Was läuft denn da zwischen den DSDS-Kandidaten Davin Herbrüggen und Clarissa Schöppe? Der 20-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen zu einem absoluten Frauenschwarm entwickelt – und sang sich mit seinen gefühlvollen Tönen sogar schon ins Herz einer prominenten Lady: Keine Geringere als Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Gerda Lewis (26) outete sich öffentlich als absoluter Davin-Fan. Der gelernte Altenpfleger scheint generell bei den Ladys super anzukommen, denn auch mit Mitstreiterin Clarissa versteht er sich blendend. Promiflash fühlte dem Sänger jetzt mal auf den Zahn: Sind vielleicht sogar Gefühle im Spiel?

Im Einspieler zur ersten Mottoshow plauderte Davin aus, dass er Clarissa ganz gut finde. "Wir sind einfach gut befreundet seit dem Duett in Thailand. Sie ist einfach ein supercooles Mädchen und wir verstehen uns wirklich super, aber da ist wirklich nichts mit zusammen sein, wir verstehen uns alle super", erklärte das Gesangstalent im Interview mit Promiflash. Generell könne sich der Charmebolzen nicht vorstellen, etwas mit einer anderen Kandidatin anzufangen: "Man sollte sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren und ich möchte hier natürlich gewinnen wie jeder andere auch und das kann ich wirklich nur, wenn ich fokussiert bin auf mein Ziel und das ist halt der DSDS-Sieg."

Noch hat Davin Chancen, Deutschlands Superstar 2019 zu werden. In der ersten Mottoshow konnte er problemlos bei der Jury und den Zuschauern punkten und wurde zur Belohnung eine Runde weitergewählt – wer weiß, welchem Girl er kommende Woche den Kopf verdrehen wird!

Getty Images DSDS-Kandidatin Clarissa

Anzeige

Getty Images Davin Herbrüggen auf der DSDS-Bühne

Anzeige

Getty Images DSDS-Kandidat Davin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de